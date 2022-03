Britney Spears, le foto nuda e la libertà di esprimersi (anche) senza veli (Di martedì 1 marzo 2022) La libertà guadagnata a fatica Britney Spears la esprime anche attraverso il proprio corpo. La popstar – cha ha lottato per anni contro la conservatorship paterna – è ora tornata in possesso della piena facoltà di gestire il suo patrimonio (e anche il suo tempo). Tempo che la cantante di Baby one more time, sta dedicando al suo fidanzato – nonché husband to be – Sam Asghari. Vi raccomandiamo... "Hanno cercato di uccidermi": Britney Spears denuncia la Tri Star Entertainment I due, per celebrare i 28 anni dell’attore, nonché personal trainer, di origini iraniane, sono volati su un’isola esotica (non ci è dato sapere il nome) per una fuga romantica improvvisata. E dalle foto condivise sul ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Laguadagnata a faticala esprimeattraverso il proprio corpo. La popstar – cha ha lottato per anni contro la conservatorship paterna – è ora tornata in possesso della piena facoltà di gestire il suo patrimonio (eil suo tempo). Tempo che la cantante di Baby one more time, sta dedicando al suo fidanzato – nonché husband to be – Sam Asghari. Vi raccomandiamo... "Hanno cercato di uccidermi":denuncia la Tri Star Entertainment I due, per celebrare i 28 anni dell’attore, nonché personal trainer, di origini iraniane, sono volati su un’isola esotica (non ci è dato sapere il nome) per una fuga romantica improvvisata. E dallecondivise sul ...

