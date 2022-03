Bridgerton 2 | certo | ma anche la meravigliosa Toni Collette nella nuova serie Frammenti di lei

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 marzo 2022) Su Netflix a marzo ritorna per la gioia dei fane la divertente Guida astrologica per cuori infranti. Alessandro Cattelan parla di felicità con star del cinema, dello sport e della tv come Roberto Baggio e Paolo Sorrentino. E per gli amanti dei drammi epici arriva la quinta stagione di The Last Kingdom. Film etv in uscita su Netflix a marzo 2022 guarda le foto Leggi› In arrivo un anno di puntate: letv da vedere del 2022 ...