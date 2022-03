Brianza, lavoratori cinesi in nero producevano per il “made in Italy”: sospesa l’attività, multa da 55.000 euro al titolare (Di martedì 1 marzo 2022) I carabinieri di Lissone hanno scoperto che un’azienda tessile in Brianza, una camiceria gestita da un’imprenditore di origine asiatica, realizzava prodotti destinati a note griffe del made in Italy sfruttando i propri dipendenti, che lavoravano in nero. Le forze dell’ordine hanno sospeso l’attività produttiva, sanzionando l’imprenditore per un totale di circa 55.000 euro. Nell’azienda erano impiegati 27 lavoratori, anche loro di origine asiatica, che vivevano in un piccolo dormitorio allestito all’interno del capannone dove lavoravano, con condizioni di igiene scarse e impianti elettrici non a norma. 5 dei “dipendenti” non avevano alcun contratto di assunzione. Le forze dell’ordine sono entrate all’interno del capannone negli scorsi giorni assieme ai carabinieri del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) I carabinieri di Lissone hanno scoperto che un’azienda tessile in, una camiceria gestita da un’imprenditore di origine asiatica, realizzava prodotti destinati a note griffe delinsfruttando i propri dipendenti, che lavoravano in. Le forze dell’ordine hanno sospesoproduttiva, sanzionando l’imprenditore per un totale di circa 55.000. Nell’azienda erano impiegati 27, anche loro di origine asiatica, che vivevano in un piccolo dormitorio allestito all’interno del capannone dove lavoravano, con condizioni di igiene scarse e impianti elettrici non a norma. 5 dei “dipendenti” non avevano alcun contratto di assunzione. Le forze dell’ordine sono entrate all’interno del capannone negli scorsi giorni assieme ai carabinieri del ...

