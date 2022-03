Brescia-Perugia, Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di martedì 1 marzo 2022) Brescia-Perugia di scena questa sera a partire dalle 18.30 al “Rigamonti”, quale gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa cercano la vittoria che li possa catapultare in testa alla classifica, cercando di avere la meglio sulla squadra umbra, che a sua volta vuole rientrare nella zona playoff. Così le probabili formazioni della gara odierna. Statistiche e curiosità di Brescia-Perugia Il Brescia affronta oggi il suo 14° incontro interno, dopo che sabato scorso, nel derby in trasferta giocato contro il Como, la squadra i Inzaghi ha fatto registrare un pareggio per 1-1 (Cerri in gol per i lariani e Aye per gli ospiti). La formazione lombarda, con 48 punti in classifica (13 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte), è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022)di scena questa sera a partire dalle 18.30 al “Rigamonti”, quale gara valida per la 27a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa cercano la vittoria che li possa catapultare in testa alla classifica, cercando di avere la meglio sulla squadra umbra, che a sua volta vuole rientrare nella zona playoff. Così ledella gara odierna. Statistiche e curiosità diIlaffronta oggi il suo 14° incontro interno, dopo che sabato scorso, nel derby in trasferta giocato contro il Como, la squadra i Inzaghi ha fatto registrare un pareggio per 1-1 (Cerri in gol per i lariani e Aye per gli ospiti). La formazione lombarda, con 48 punti in classifica (13 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte), è ...

Advertising

psb_original : Le probabili formazioni di Brescia-Perugia: Mangraviti confermato a sinistra, Santoro e Olivieri dal 1' #SerieB - TUTTOB1 : La Nazione: 'Grifo, voglia di riscatto: a Brescia per ripartire' - GdB_it : Brescia, c’è il Perugia per puntare al piano alto - TUTTOB1 : GdB: 'Brescia, c'è il Perugia per puntare al piano alto' - zazoomblog : LIVE – Brescia-Perugia Serie B 2021-2022 (DIRETTA) - #Brescia-Perugia #Serie #2021-2022 -