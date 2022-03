Brescia-Perugia, le formazioni ufficiali: c'èPalacio, Alvini con D'Urso (Di martedì 1 marzo 2022) Le formazioni ufficiali di Brescia-Perugia, 27a giornata di Serie B: Brescia (4-3-3): Joronen; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Pr... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Ledi, 27a giornata di Serie B:(4-3-3): Joronen; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Pr...

Advertising

GdB_it : Brescia in campo con il Perugia: una partita da non sbagliare - tabellamercatob : 8^ ritorno #SerieB Tre gare alle 18.30 Formazioni /1 #BresciaPerugia Due cambi #Brescia: Palacio e Ayè al posto di… - sportface2016 : #BresciaPerugia, le formazioni ufficiali - TifoGrifo : Brescia Perugia Ecco come schiera il Grifo - TifoGrifo : Brescia Perugia le formazioni ufficiali -