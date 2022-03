Boris Johnson rimane senza parole dopo l'attacco in lacrime della giornalista e attivista Daria Kaleniuk per l'immobilismo della Nato in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corso della conferenza stampa a Johnson è stata posta una lunga domanda da una giornalista e attivista Ucraina, Daria Kaleniuk, che è anche scoppiata in lacrime chiedendo al primo ministro di introdurre una 'no-fly zone' sull'Ucraina e accusando la Nato di non offrire adeguato sostegno alla popolazione sotto attacco. "La Nato non è disposta a difendere l'Ucraina perché ha paura della terza guerra mondiale - ha detto -, ma è già iniziata e sono i bambini ucraini a subirne le conseguenze". In proposito si era già espresso oggi il vice di Johnson, Dominic Raab, e lo stesso premier nel ... Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corsoconferenza stampa aè stata posta una lunga domanda da una, che è anche scoppiata inchiedendo al primo ministro di introdurre una 'no-fly zone' sull'e accusando ladi non offrire adeguato sostegno alla popolazione sotto. "Lanon è disposta a difendere l'perché ha pauraterza guerra mondiale - ha detto -, ma è già iniziata e sono i bambini ucraini a subirne le conseguenze". In proposito si era già espresso oggi il vice di, Dominic Raab, e lo stesso premier nel ...

