Bonus edilizi, possibili due cessioni alle banche dopo la prima: come fare (Di martedì 1 marzo 2022) Il decreto Mille Proroghe allenta il blocco alla circolazione dei Bonus edilizi cedibili introdotto dal Decreto Sostegni-Ter. Il nuovo decreto dà il via libera a due trasferimenti oltre il primo, ma solo ed esclusivamente avviene nei confronti di una banca o di un altro operatore qualificato. Viene in questo modo prevista un'eccezione al divieto delle cessioni successive alla prima. Modificando il comma 1 dell'art. 121 del Dl 34/2020 si avrà la possibilità di due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate nei confronti di alcuni operatori: – banche e intermediari finanziari; – società appartenenti ad un gruppo bancario; – imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Per tali soggetti rimane comunque l'obbligo di non acquistare i crediti.

