Bonus digitalizzazione imprese al via, contributi fino a 2.500 euro (Di martedì 1 marzo 2022) Al via il Bonus digitalizzazione per le imprese. Il Ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che da oggi le imprese potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro fino ad un massimo di 2.000 euro, con possibilità di salire a 2.500 euro a specifiche condizioni) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia. Bonus Internet, chi può accedervi Possono accedere al voucher digitalizzazione imprese, detto anche Bonus Internet, solo le imprese iscritte al REI, di dimensione micro, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 marzo 2022) Al via ilper le. Il Ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che da oggi lepotranno richiedere un contributo (da un minimo di 300ad un massimo di 2.000, con possibilità di salire a 2.500a specifiche condizioni) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia.Internet, chi può accedervi Possono accedere al voucher, detto ancheInternet, solo leiscritte al REI, di dimensione micro, ...

Advertising

GiovannaDiTroia : RT @fsoglian: #digitalizzazione #pubblicaamministrazione Bonus e agevolazioni la piattaforma per richiederli velocemente. Di più su @datama… - fsoglian : #digitalizzazione #pubblicaamministrazione Bonus e agevolazioni la piattaforma per richiederli velocemente. Di più… - CatelliRossella : Al via bonus digitalizzazione imprese, fino a 2.500 euro - Economia - ANSA - ansa_economia : Al via bonus digitalizzazione imprese, fino a 2.500 euro. Da domani richieste a operatori tlc per servizi banda ult… - cala_l_asso : RT @Mandolesi_Giu: ???? Il nuovo antifrodi si abbatte anche sui bonus da PNRR: niente cessioni a catena o parziali per bonus turistico e cred… -