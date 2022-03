Bombe, munizioni e kit per le trincee: da Camp Darby al fronte. Il ruolo strategico della base tra Pisa e Livorno (Di martedì 1 marzo 2022) Il materiale è destinato alle truppe Usa schierate nei dintorni dell’area “calda”: anche i cosiddetti “force provider”, i sistemi di supporto per le truppe di terra che l'esercito statunitense ha iniziato a sviluppare dopo la prima Guerra del Golfo, entrati in funzione alla metà degli anni Novanta Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 1 marzo 2022) Il materiale è destinato alle truppe Usa schierate nei dintorni dell’area “calda”: anche i cosiddetti “force provider”, i sistemi di supporto per le truppe di terra che l'esercito statunitense ha iniziato a sviluppare dopo la prima Guerra del Golfo, entrati in funzione alla metà degli anni Novanta

Advertising

OlderGf : Human Rights Watch e Amnesty International dopo avere esaminato i filmati ritengono di aver identificato l’uso di m… - ambbrogina : @MediasetTgcom24 Fornire armi.allukrsina significa fomentare e alimentare la guerra contro la Russia non ricercare… - perevod1945 : RT @ereike05: Amnesty International ha condannato l’uso riferito da parte della Russia di munizioni a grappolo in Ucraina, affermando che u… - ereike05 : Amnesty International ha condannato l’uso riferito da parte della Russia di munizioni a grappolo in Ucraina, afferm… - QdSit : Amnesty International ha condannato l'uso riferito da parte della Russiadi munizioni a grappolo in Ucraina, afferma… -