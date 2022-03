Bombe e armi chiamano altre bombe e altre armi Nato superata Europa vittima della sbornia atlantista

Advertising

chetempochefa : 'A sedici anni pensavo che fossero un crimine tutte le basi militari, i missili, le bombe, le mine, i carri armati.… - Corriere : L'ambasciatrice ucraina alle Nazioni Unite ha denunciato l'utilizzo di bombe termobariche, mentre numerosi report i… - amnestyitalia : #RussiaUcraina: la protezione dei civili deve essere la priorità assoluta. ?? No ad attacchi indiscriminati ?? No a… - baiasilente : RT @steveross75: @fabriziobarca Mandati al macello con le nostre armi? Ma è serio? Le bombe a grappolo a Kharkiv chi le sta tirando, la NAT… - 5Ricomincio : @Palazzo_Chigi Se dopo che arrivano le ns armi e mezzi all'Ucraina,la Russia inizia a bombardarci perche ci ritiene… -

Ultime Notizie dalla rete : Bombe armi

... anche se le testate termobariche non sono definibili in alcun modo comeincendiarie. Gli americani chiamano la loro più grande bomba termobarica "madre di tutto le". I russi chiamano la ...E questo Paese", la Russia, "ha lenucleari e rafforza la sua capacità di intimidazione'. Nel ... Quindi ha specificato: 'accogliamo gli ucraini che devono fuggire dalledi Putin", e in tal ...La regola è semplice. E vale non solo nella mafia. Più è potente e micidiale la riserva di armi, più fa paura un clan. La pax mafiosa fa leva anche su questo. Avere arsenali, anche se nascosti chissà ...Nuovo attacco a Karkhiv, almeno 10 morti. Stoltenberg ribadisce: la Nato non parteciperà al conflitto. Zelensky al Parlamento europeo: "Europa, non ci abbandonare". Minaccia alla Cattedrale di Santa S ...