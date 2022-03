Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti martedì 1 marzo

(Di martedì 1 marzo 2022) È stato pubblicato ilcon i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus inaggiornato alla giornata di2022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Di seguito i dati relativi ae ricoverati sul territorio per monitorare l’impatto dell’emergenza sul territorio. Nella giornata disi registrano nel dettaglio 4.447 nuovi, 14, 50 ricoverati in terapia intensiva, 1.026 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre sono 52.380 gli attualmente positivi. SportFace.

Advertising

TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Risalgono le terapie intensive – 19 morti - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! COVID VENETO – Ancora in calo contagi, ricoveri stabili. Nel V - zazoomblog : Covid oggi Veneto 1.253 contagi e 3 morti: bollettino 28 febbraio - #Covid #Veneto #1.253 #contagi #morti: - lifestyleblogit : Covid oggi Veneto, 1.253 contagi e 3 morti: bollettino 28 febbraio - - telodogratis : Covid oggi Veneto, 1.253 contagi e 3 morti: bollettino 28 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

il Resto del Carlino

Inè stata Padova la provincia più tempestiva nella somministrazione di Novavax . La ... I positivi comunicati dall'ultimosono 17.981 e il tasso di positività scende ulteriormente (...... tranne Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Pa Trento, Pa Trento, Piemonte e. Ed i numeri delgiornaliero del ministero della Salute indicano ancora un calo dei nuovi casi: ieri sono ...I nuovi positivi sono 17.981, mentre i decessi salgono: 207. Dalle Regioni: nel Lazio 2.324, in Calabria 1.613 e in Puglia 1.537. Poi l Emilia Romagna con 1.521, il Veneto con 1.253 contagi e .... In ...Numeri Covid - regione per regione - con il bollettino su contagi, ricoveri e morti, da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Na ...