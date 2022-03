Bollettino Covid oggi, martedì 1 marzo: contagi, morti, guariti regione per regione (Di martedì 1 marzo 2022) E’ stato pubblicato il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di martedì 1 marzo 2022, per quel che concerne il territorio nazionale. Di seguito sono stati resi noti i dati pubblicati nel Bollettino odierno, quelli più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza. Nel dettaglio oggi si registrano 46.631 nuovi contagi, 233 morti, 73.607 guariti, 117.613 tamponi molecolari, 708 in terapia intensiva, 10.456 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 26.704 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.073.230. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI MARTEDI’ 1 marzo 2022 ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) E’ stato pubblicato ilrelativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di2022, per quel che concerne il territorio nazionale. Di seguito sono stati resi noti i dati pubblicati nelodierno, quelli più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza. Nel dettagliosi registrano 46.631 nuovi, 233, 73.607, 117.613 tamponi molecolari, 708 in terapia intensiva, 10.456 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 26.704 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.073.230. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI MARTEDI’ 12022 ...

