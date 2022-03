Boateng: «Non è facile trovare testimonial contro il razzismo. Hanno paura di perdere contratti e sponsor» (Di martedì 1 marzo 2022) Il Corriere della Sera intervista Kevin-Prince Boateng, ex di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza, oggi in forze all’Hertha Berlino. Figlio di padre ghanese e mamma tedesca è da sempre impegnato nella lotta al razzismo. Racconta di esserne ancora vittima. «Ancora oggi, a Berlino, cammino per strada e c’è chi cambia marciapiede». Come va la task force per fare eventi contro il razzismo, annunciata nel 2019? «Pensavo fosse più facile trovare calciatori, cantanti, attori che avessero voglia di metterci la faccia e lottare. Invece, è difficile trovare uno che c’è al cento per cento. Hanno contratti, sponsor, paura di perdere qualcosa. Non te lo dicono, ma lo capisci». Il punto è esporsi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Il Corriere della Sera intervista Kevin-Prince, ex di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza, oggi in forze all’Hertha Berlino. Figlio di padre ghanese e mamma tedesca è da sempre impegnato nella lotta al. Racconta di esserne ancora vittima. «Ancora oggi, a Berlino, cammino per strada e c’è chi cambia marciapiede». Come va la task force per fare eventiil, annunciata nel 2019? «Pensavo fosse piùcalciatori, cantanti, attori che avessero voglia di metterci la faccia e lottare. Invece, è difficileuno che c’è al cento per cento.diqualcosa. Non te lo dicono, ma lo capisci». Il punto è esporsi ...

