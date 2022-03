Bimbo ucraino di un anno ricoverato al Bambino Gesù. Portato in Italia dai genitori. La corsa alle adozioni (Di martedì 1 marzo 2022) Primo ricovero all’ospedale romano del Bambino Gesù di un piccolo ucraino di poco più di un anno. Portato in Italia dai genitori con i propri mezzi. “È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con i propri genitori, il primo Bambino proveniente dall’Ucraina. Da una delle regioni occidentali”. Lo comunicano l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico della Capitale, in una nota congiunta. Ucraina, Bimbo di un anno ricoverato al Bambino Gesù Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Primo ricovero all’ospedale romano deldi un piccolodi poco più di unindaicon i propri mezzi. “È arrivato questa mattina all’ospedale pediatricodi Roma, con i propri, il primoproveniente dall’Ucraina. Da una delle regioni occidentali”. Lo comunicano l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico della Capitale, in una nota congiunta. Ucraina,di unalIl piccolo ha poco più di un, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi ...

