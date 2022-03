Bimbo di 5 anni regala i suoi soldi ad un clochard che bussa al finestrino. Gli altri automobilisti lo imitano (Di martedì 1 marzo 2022) Ci sono storie che ci insegnano molto più di quanto ci potremmo aspettare. Questo è il caso di un bambino di 5 anni che dona tutto quello che ha in quel momento ad un senzatetto, regalando così un insegnamento di vita a suo padre molto prezioso. Il bambino e il senzatetto: la vicenda Il padre e il figlio stavano tornando a casa in macchina quando ad un certo punto vedono un senzatetto dirigersi verso di loro per chiedere l’elemosina. L’uomo, non avendo monete ricambia semplicemente con un sorriso, ma il figlio di appena 5 anni insiste affinché il padre dia al clochard i 30 centesimi che il bambino tiene con sé. Justice Smith, il padre del bambino, decide così di abbassare il finestrino per passare all’uomo quelle poche monete provando un certo imbarazzo, come riferisce lui stesso, e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Ci sono storie che ci insegnano molto più di quanto ci potremmo aspettare. Questo è il caso di un bambino di 5che dona tutto quello che ha in quel momento ad un senzatetto,ndo così un insegnamento di vita a suo padre molto prezioso. Il bambino e il senzatetto: la vicenda Il padre e il figlio stavano tornando a casa in macchina quando ad un certo punto vedono un senzatetto dirigersi verso di loro per chiedere l’elemosina. L’uomo, non avendo monete ricambia semplicemente con un sorriso, ma il figlio di appena 5insiste affinché il padre dia ali 30 centesimi che il bambino tiene con sé. Justice Smith, il padre del bambino, decide così di abbassare ilper passare all’uomo quelle poche monete provando un certo imbarazzo, come riferisce lui stesso, e ...

