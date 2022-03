Bielsa | ci prova un nuovo club dopo l’esonero con il Leeds

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 marzo 2022) Nuova avventura in arrivo per Marcelo, da poco esonerato dalUnited e già pronto a tornare in panchina.United Fenerbache A riportare la notizia è il quotidiano Hürriyet, che parla di una nuova meta per il tecnico argentino. Si tratta infatti del Fenerbahce,turco di Istanbul che non è riuscito a convincere Joachim Löw e Jorge Jesus. El Loco ha compiuto una grande impresa con ilUnited, ma pochi giorni fa ilinglese ha deciso di affidare il compito a un altro allenatore. Per ora ci sono solo i primi contatti, ma il Fenerbahce potrebbe convincerea volare in Turchia. Francesco Canu