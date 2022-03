Biathlon, Mondiali Youth: l’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile. Oro alla Norvegia (Di martedì 1 marzo 2022) Si è da poco conclusa la staffetta maschile 3×7,5 km ai Mondiali Youth di Soldier Hollow. A conquistare la medaglia d’oro al termine di una gara appassionante è la Norvegia, che trionfa davanti alla Germania e alla nostra Italia. Il terzetto scandinavo composto da Stian Fedreheim, Andreas Ass e Isak Frey conclude la prova in 58’15”0 (0+7) e sale sul tetto del mondo. Poco più indietro la Germania di Fabian Kaskel, Tim Nechwatal e Albert Engelmann, seconda (argento) a 8”7 dalla testa della corsa (0+12), e l’Italia di Marco Barale, Christoph Pircher e Nicolò Betemps, terza (bronzo) a 41”8 (0+6). Il rammarico più grande per gli azzurri è probabilmente l’ultima frazione. Pircher era ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Si è da poco conclusa la3×7,5 km aidi Soldier Hollow. Are lad’oro al termine di una gara appassionante è la, che trionfa davantiGermania enostra Italia. Il terzetto scandinavo composto da Stian Fedreheim, Andreas Ass e Isak Frey conclude la prova in 58’15”0 (0+7) e sale sul tetto del mondo. Poco più indietro la Germania di Fabian Kaskel, Tim Nechwatal e Albert Engelmann, seconda (argento) a 8”7 dtesta della corsa (0+12), edi Marco Barale, Christoph Pircher e Nicolò Betemps, terza () a 41”8 (0+6). Il rammarico più grande per gli azzurri è probabilmente l’ultima frazione. Pircher era ...

