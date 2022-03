Biathlon, l’Italia domina la staffetta femminile e conquista l’oro ai Mondiali Youth di Soldier Hollow (Di mercoledì 2 marzo 2022) Grandissima impresa dell’Italia nella staffetta femminile 3×6 km ai Mondiali Youth di Soldier Hollow (Utah). Il terzetto azzurro composto da Ilaria Scattolo, Fabiana Carpella e Sara Scattolo disputa una grandissima gara e conquista una strepitosa medaglia d’oro. Parte del successo tricolore passa sicuramente dal poligono, dove sono stati commessi soltanto tre errori, ma è ottima anche la prova sugli sci di tutte le nostre atlete (53’15”2 il tempo finale). Sul podio con l’Italia troviamo la Germania di Iva Moric, Marlene Fichtner e Selina Grotian, seconda (argento) a 28”2 (0+3), e la Bulgaria di Valentina Dimitrova, Stefani Yolova e Lora Hristova, terza (bronzo) a 1’42”6 (0+5). A chiudere la top ten ci sono poi la Finlandia, quarta a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Grandissima impresa delnella3×6 km aidi(Utah). Il terzetto azzurro composto da Ilaria Scattolo, Fabiana Carpella e Sara Scattolo disputa una grandissima gara euna strepitosa medaglia d’oro. Parte del successo tricolore passa sicuramente dal poligono, dove sono stati commessi soltanto tre errori, ma è ottima anche la prova sugli sci di tutte le nostre atlete (53’15”2 il tempo finale). Sul podio controviamo la Germania di Iva Moric, Marlene Fichtner e Selina Grotian, seconda (argento) a 28”2 (0+3), e la Bulgaria di Valentina Dimitrova, Stefani Yolova e Lora Hristova, terza (bronzo) a 1’42”6 (0+5). A chiudere la top ten ci sono poi la Finlandia, quarta a ...

