Benevento-Cremonese, Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di martedì 1 marzo 2022) Benevento-Cremonese si gioca questa sera alle 18.30 presso lo Stadio Vigorito, per la 27a giornata del campionato di Serie B 21-22. Il big-match mette difronte due formazioni che lottano ventre a terra, per guadagnarsi la promozione verso la massima Serie. Ecco cosa c'è da sapere sull'incontro e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre all'avvio. Statistiche e curiosità di Benevento-Cremonese Il Benevento arriva alla gara di questa sera dopo un bel trittico di successi, ottenuti contro il Cittadella in trasferta (1-0), il Como in casa (5-0) e sabato scorso in trasferta contro il Perugia, battuto con la rete firmata da Forte su rigore, allo scadere del primo tempo. La formazione campana si presenta in classifica con 46 ...

