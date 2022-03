Batistuta carica la Fiorentina: «Non è che giochiamo contro chissà chi» – VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Batistuta carica la Fiorentina: «Non è che giochiamo contro chissà chi». Il messaggio veicolato dal sindaco Nardella ’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Batistuta ha registrato un VIDEOmessaggio a Palazzo Vecchio insieme al sindaco Dario Nardella. Bentornato in città Re Leone. Firenze sarà sempre casa tua ? @GBatistutaOK pic.twitter.com/YRWRmMQnLf— Dario Nardella (@DarioNardella) March 1, 2022 Batistuta – «Domani andrà bene, sono fiducioso. giochiamo contro una squadra normale, non è che giochiamo contro chissà chi», la battuta pronunciata dall’ex bomber in riferimento alla semifinale di Coppa Italia di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022)la: «Non è chechi». Il messaggio veicolato dal sindaco Nardella ’ex attaccante dellaGabrielha registrato unmessaggio a Palazzo Vecchio insieme al sindaco Dario Nardella. Bentornato in città Re Leone. Firenze sarà sempre casa tua ? @GOK pic.twitter.com/YRWRmMQnLf— Dario Nardella (@DarioNardella) March 1, 2022– «Domani andrà bene, sono fiducioso.una squadra normale, non è chechi», la battuta pronunciata dall’ex bomber in riferimento alla semifinale di Coppa Italia di ...

Auguri BATI Aveva una carica meravigliosa; ci teneva più dei suoi stessi tifosi. Con lui ogni volta sembrava che stessimo per andare in guerra'. Manuel Rui Costa facendo gli auguri a Gabriel Omar Batistuta. ...

Fiorentina, torna Vlahovic da rivale. Il club viola: “Niente razzismo” Grande attesa per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus dove, Dusan Vlahovic, tornerà al Franchi da avversario. Stasera andrà in scena il Derby di Milano poi, domani sera, sarà il turno d ...

