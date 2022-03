Basket, squadre russe escluse dalle competizioni. Come cambiano le coppe? E per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali… (Di martedì 1 marzo 2022) Con un breve comunicato, la FIBA ha deciso di seguire, per certa misura, quanto specificato ieri dal Comitato Olimpico Internazionale in merito alla partecipazione di atleti, squadre o arbitri provenienti dalla Russia nelle competizioni internazionali. Nessuna informazione è stata rilasciata circa la Bielorussia. Questo il testo: “La FIBA rimane molto preoccupata rispetto ai recenti eventi in Ucraina ed esprime la più profonda vicinanza alle vittime. In linea con la risoluzione dell’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale e con le sue ragioni, la FIBA ha annunciato oggi che alle squadre e agli arbitri russi non sarà permesso di partecipare in competizioni FIBA e 3×3 fino a nuova notifica. Ogni altra decisione verrà comunicata dalla FIBA tramite il Central Board, il cui prossimo meeting è ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Con un breve comunicato, la FIBA ha deciso di seguire, per certa misura, quanto specificato ieri dal Comitato Olimpico Internazionale in merito alla partecipazione di atleti,o arbitri provenienti dalla Russiainternazionali. Nessuna informazione è stata rilasciata circa la Bielorussia. Questo il testo: “La FIBA rimane molto preoccupata rispetto ai recenti eventi in Ucraina ed esprime la più profonda vicinanza alle vittime. In linea con la risoluzione dell’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale e con le sue ragioni, la FIBA ha annunciato oggi che allee agli arbitri russi non sarà permesso di partecipare inFIBA e 3×3 fino a nuova notifica. Ogni altra decisione verrà comunicata dalla FIBA tramite il Central Board, il cui prossimo meeting è ...

Advertising

OA_Sport : Basket: la Russia bandita dalla FIBA, fino a nuovo ordine, dalle competizioni internazionali - SN4IFUN : ?? Doveva essere serata di #Eurolega al Forum, dove però le luci resteranno spente. Niente sfida con l’#UnicsKazan p… - DaRonz82 : Anche la FIBA sospende squadre e arbitri russi #basket - FCellerino : RT @FourPointPlayEL: Nuova puntata di FPP: uno spruzzo di basket giocato, un paio di situazioni di giocatori molto attesi e soprattutto un… - Loppe_V : Per chi come me ama il basket che verrà (diamogli questo nome va là), da Giovedì 3 Marzo sul canale ufficiale YouTu… -