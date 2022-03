Basket, il presidente dello Unics Kazan: “Spesi 8 milioni di rubli per il volo. Lasceremo liberi i giocatori stranieri” (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo la decisione di sospendere la partecipazione delle squadre russe da Eurolega (CSKA Mosca, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo) ed EuroCup (Lokomotiv Kuban), sono arrivate le prime reazioni anche da parte dei diretti interessati, in particolare il presidente dello Unics, squadra che avrebbe dovuto affrontare quest’oggi l’Olimpia Milano. Il match è stato ovviamente rinviato e potrebbe anche essere cancellato del tutto se si deciderà di escludere in maniera definitiva le tre formazioni russe dalla competizione. Evgeny Bogachev ha parlato all’agenzia Tass, di come lo Unics aveva già programmato tutto il viaggio verso Milano: “Abbiamo speso 8 milioni di rubli per un charter, anche perchè ci era stato detto che la gara si sarebbe svolta ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo la decisione di sospendere la partecipazione delle squadre russe da Eurolega (CSKA Mosca,e Zenit San Pietroburgo) ed EuroCup (Lokomotiv Kuban), sono arrivate le prime reazioni anche da parte dei diretti interessati, in particolare il, squadra che avrebbe dovuto affrontare quest’oggi l’Olimpia Milano. Il match è stato ovviamente rinviato e potrebbe anche essere cancellato del tutto se si deciderà di escludere in maniera definitiva le tre formazioni russe dalla competizione. Evgeny Bogachev ha parlato all’agenzia Tass, di come loaveva già programmato tutto il viaggio verso Milano: “Abbiamo speso 8diper un charter, anche perchè ci era stato detto che la gara si sarebbe svolta ...

