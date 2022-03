Basket, ct Olanda: “Abbiamo giocato in Russia per avere maggiore sicurezza” (Di martedì 1 marzo 2022) Il commissario tecnico dell’Olanda, Maurizio Buscaglia, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha spiegato le ragioni che hanno spinto gli ‘Oranje’ a scendere in campo a Perm contro la Russia nel giorno di qualificazione ai Mondiali di Basket: “La domanda era come tornare in sicurezza e si è cercato rispondere nella maniera giusta per proteggerci. Quando sei lì è tutto più amplificato. Se Abbiamo avuto pressioni o intimidazioni? Si capiva che giocare era la via migliore per avere una sicurezza generale e per sentirsi tranquilli per il viaggio di ritorno. La partita è stata tecnicamente molto equilibrata e bella da vedere, ma lo stare in Russia amplificava le sensazioni di tutti e i pensieri non potevano andare verso la bellezza della ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Il commissario tecnico dell’, Maurizio Buscaglia, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha spiegato le ragioni che hanno spinto gli ‘Oranje’ a scendere in campo a Perm contro lanel giorno di qualificazione ai Mondiali di: “La domanda era come tornare ine si è cercato rispondere nella maniera giusta per proteggerci. Quando sei lì è tutto più amplificato. Seavuto pressioni o intimidazioni? Si capiva che giocare era la via migliore perunagenerale e per sentirsi tranquilli per il viaggio di ritorno. La partita è stata tecnicamente molto equilibrata e bella da vedere, ma lo stare inamplificava le sensazioni di tutti e i pensieri non potevano andare verso la bellezza della ...

