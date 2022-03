Balotelli torna in Inghilterra? Il Fulham ci pensa in caso di promozione in Premier League (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News L'attaccante italiano Mario Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra. A riportarlo è il portale milannews.it, che cita fonti vicine al calciatore. Secondo le indiscrezioni, il Fulham avrebbe messo gli occhi su Balotelli in caso di promozione in Premier League: l'attaccante, infatti, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.? Mario Balotelli ha fatto innumerevoli tentativi di riavvio. In Turchia, all'Adanad Mir Sport di Montella, l'attaccante italiano ha trovato la sua motivazione e ora, secondo il Daily Star, sta puntando sul Fulham. Il club inglese, primo in campionato, vuole regalarsi Super Mario in caso di promozione, pur valutando una possibile ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News L'attaccante italiano Mariopotrebbere in. A riportarlo è il portale milannews.it, che cita fonti vicine al calciatore. Secondo le indiscrezioni, ilavrebbe messo gli occhi suindiin: l'attaccante, infatti, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.? Marioha fatto innumerevoli tentativi di riavvio. In Turchia, all'Adanad Mir Sport di Montella, l'attaccante italiano ha trovato la sua motivazione e ora, secondo il Daily Star, sta puntando sul. Il club inglese, primo in campionato, vuole regalarsi Super Mario indi, pur valutando una possibile ...

