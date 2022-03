Auto elettriche - Germania, incentivi sotto tiro: "Favoriscono i ricchi" (Di martedì 1 marzo 2022) La Germania è tra gli Stati europei che sta investendo di più nella promozione della mobilità elettrica. Tuttavia, stanno emergendo sempre più critiche e dubbi sui generosi incentivi messi a disposizione dal governo federale: il principale partito di sinistra, Die Linke, ha infatti chiesto che venga modificata l'attuale struttura delle agevolazioni, cancellando il contributo statale e riservando alle sole Case l'erogazione di eventuali bonus a favore degli acquirenti. Secondo il capogruppo Dietmar Bartsch, la modifica sarebbe diventata ormai necessaria per eliminare alcune disparità economiche e sociali: in sostanza, gli incentivi hanno determinato uno spostamento di risorse dall'Est all'Ovest del Paese e avrebbe anche favorito le classi più agiate. "Non è accettabile ha affermato il parlamentare - che un'infermiera del Brandeburgo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) Laè tra gli Stati europei che sta investendo di più nella promozione della mobilità elettrica. Tuttavia, stanno emergendo sempre più critiche e dubbi sui generosimessi a disposizione dal governo federale: il principale partito di sinistra, Die Linke, ha infatti chiesto che venga modificata l'attuale struttura delle agevolazioni, cancellando il contributo statale e riservando alle sole Case l'erogazione di eventuali bonus a favore degli acquirenti. Secondo il capogruppo Dietmar Bartsch, la modifica sarebbe diventata ormai necessaria per eliminare alcune disparità economiche e sociali: in sostanza, glihanno determinato uno spostamento di risorse dall'Est all'Ovest del Paese e avrebbe anche favorito le classi più agiate. "Non è accettabile ha affermato il parlamentare - che un'infermiera del Brandeburgo ...

