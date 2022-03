Australia: 10 morti e migliaia di evacuati per inondazioni (Di martedì 1 marzo 2022) La costa sud - orientale dell'Australia è sottoposta da giorni a pesanti piogge che hanno provocato almeno 10 morti, riferisce Sky News, secondo cui diverse persone sono state costrette a rifugiarsi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) La costa sud - orientale dell'è sottoposta da giorni a pesanti piogge che hanno provocato almeno 10, riferisce Sky News, secondo cui diverse persone sono state costrette a rifugiarsi ...

