Aumentano le richiesta per la costruzione di bunker | la paura della guerra nucleare lascia in segno anche in Italia

(Di martedì 1 marzo 2022) "Da giovedì scorso ricevo in media una decina di richieste al giorno, tra mail e telefonate. Molte arrivano da gente sprovveduta e disorientata sul da farsi mentre finora una decina di persone si sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano richiesta

Tiscali Notizie

"Da giovedì scorso ricevo in media una decina di richieste al giorno, tra mail e telefonate. Molte arrivano da gente sprovveduta e disorientata sul da farsi mentre finora una decina di persone si sono ...... Wang Wenbin, in risposta a unadi commento sui colloqui di ieri tra Russia e Ucraina, ... I futures sul greggio West Texas Intermediate con consegna apriledell'1,01% a 96,69 dollari,...“Da giovedì scorso ricevo in media una decina di richieste al giorno, tra mail e telefonate. Molte arrivano da gente sprovveduta e disorientata sul da farsi mentre finora una decina di persone si sono ...Nuovi importi da marzo 2022. Dopo il decreto ministeriale di adeguamento all'inflazione INPS comunica i conguagli anche sulla base di riforma IRPEF e Assegno Unico. Circ 33 2022 ...