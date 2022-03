Atletica, World Indoor Tour 2022. Madrid: ultima fermata con un’arrabbiata Iapichino, i pesisti azzurri e Sabbatini (Di martedì 1 marzo 2022) Si conclude domani sera in Spagna, a Madrid, il programma del World Athletic Indoor Tour, giunto alla settima e ultima tappa che si preannuncia spumeggiante, con tante sfide molto interessanti a meno di tre settimane dai Mondiali di Belgrado. Non c’è Marcell Jacobs, che gareggerà a Belgrado il 7 marzo dopo il 6”55 di Ancona domenica scorsa ma l’Italia sarà presente con alcuni protagonisti di questa stagione Indoor. Al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid cercheranno di recitare ruoli da protagonisti prima di tutto i due pesisti di punta del movimento italiano, Nick Ponzio che ha appena conquistato il suo primo titolo tricolore con 21.34 ad Ancona dopo aver fatto segnare il record personale a Torun (21.52) e Zane Weir che pure a Torun aveva ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Si conclude domani sera in Spagna, a, il programma delAthletic, giunto alla settima etappa che si preannuncia spumeggiante, con tante sfide molto interessanti a meno di tre settimane dai Mondiali di Belgrado. Non c’è Marcell Jacobs, che gareggerà a Belgrado il 7 marzo dopo il 6”55 di Ancona domenica scorsa ma l’Italia sarà presente con alcuni protagonisti di questa stagione. Al Centro Deportivo Municipal Gallur dicercheranno di recitare ruoli da protagonisti prima di tutto i duedi punta del movimento italiano, Nick Ponzio che ha appena conquistato il suo primo titolo tricolore con 21.34 ad Ancona dopo aver fatto segnare il record personale a Torun (21.52) e Zane Weir che pure a Torun aveva ...

