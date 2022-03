Atletica, Marcell Jacobs rinuncia a Madrid: correrà a Belgrado il 7 marzo, poi i Mondiali Indoor (Di martedì 1 marzo 2022) Marcell Jacobs non parteciperà al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold) che andrà in scena mercoledì 2 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva parlato dell’ipotesi di correre nella capitale spagnola dopo aver trionfato sui 60 metri ai Campionati Italiani Indoor, ma alla fine il velocista lombardo non sarà della partita. Il Messia dell’Atletica tricolore tornerà in pista lunedì prossimo (7 marzo) nel Meeting di Belgrado, in modo da testare l’impianto in cui si disputeranno i Mondiali Indoor nel weekend del 18-20 marzo. Marcell Jacobs punta dritto sulla capitale serba, prima per un test di valutazione (ambientale e ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022)non parteciperà al Meeting di, tappa del WorldTour (livello gold) che andrà in scena mercoledì 2. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva parlato dell’ipotesi di correre nella capitale spagnola dopo aver trionfato sui 60 metri ai Campionati Italiani, ma alla fine il velocista lombardo non sarà della partita. Il Messia dell’tricolore tornerà in pista lunedì prossimo (7) nel Meeting di, in modo da testare l’impianto in cui si disputeranno inel weekend del 18-20punta dritto sulla capitale serba, prima per un test di valutazione (ambientale e ...

