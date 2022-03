Atletica, atleti russi e bielorussi esclusi da tutti gli eventi Mondiali (Di martedì 1 marzo 2022) La World Athletics, in seguito dell’invasione militare russa in Ucraina, ha deciso di escludere con effetto immediato tutti gli atleti ed il personale di supporto di russia e Bielorussia da tutti gli eventi delle World Athletics Series a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina. Il processo di atleta neutrale autorizzato (Ana) rimane in vigore ma gli atleti russi che hanno ricevuto lo status ‘Ana’ per il 2022 sono esclusi dagli eventi. Tali eventi sono i Campionati Mondiali di atletica leggera ad Eugene (Usa), i Campionati Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo) ed i Campionati Mondiali a squadre di marcia ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) La World Athletics, in seguito dell’invasione militare russa in Ucraina, ha deciso di escludere con effetto immediatoglied il personale di supporto dia e Bieloa daglidelle World Athletics Series a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina. Il processo di atleta neutrale autorizzato (Ana) rimane in vigore ma gliche hanno ricevuto lo status ‘Ana’ per il 2022 sonodagli. Talisono i Campionatidileggera ad Eugene (Usa), i Campionatiindoor di Belgrado (18-20 marzo) ed i Campionatia squadre di marcia ...

