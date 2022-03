Atalanta | rinnovo per Toloi | firma fino al 2024 con ulteriore opzione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Prolungamento per il centrale italo-brasiliano Come riportato da Sky Sport Rafaelha rinnovato il suo contratto con l’. Il difensore centrale, si legge, hato per altri due anni e mezzo con l’. Resterà a Bergamo almenoal, ma c’è undettaglio: il rapporto può continuare ancheal 2026, grazie ad un’inserita nel nuovo contratto. Può quindi restare nerazzurro almenoai suoi 34 anni, se non ancheai 36. L'articolo proviene da Calcio News 24.

