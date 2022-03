Assegno unico, al via i pagamenti: quando partiranno (Di martedì 1 marzo 2022) Sta per partire l’erogazione dell’Assegno unico, l’agevolazione a favore dei genitori con figli: tutti i dettagli Il 15 marzo debutterà l’Assegno unico, l’agevolazione è concessa a tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascun figlio. Secondo le stime, inizialmente, beneficeranno dell’aiuto almeno 3-3,5 milioni di famiglie italiane. Partono i pagamenti dell’Assegno unico (Fonte: Pixabay)I numeri delle famiglie “poi magari aumenteranno, arrivando fino a giugno si hanno comunque gli arretrati a partire da marzo”, ha chiarito la ministra Bonetti. A beneficiare delle risorse stanziate saranno circa 7 milioni di famiglie. Tale agevolazione sostituirà le detrazioni in busta paga e i bonus per le famiglie. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022) Sta per partire l’erogazione dell’, l’agevolazione a favore dei genitori con figli: tutti i dettagli Il 15 marzo debutterà l’, l’agevolazione è concessa a tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascun figlio. Secondo le stime, inizialmente, beneficeranno dell’aiuto almeno 3-3,5 milioni di famiglie italiane. Partono idell’(Fonte: Pixabay)I numeri delle famiglie “poi magari aumenteranno, arrivando fino a giugno si hanno comunque gli arretrati a partire da marzo”, ha chiarito la ministra Bonetti. A beneficiare delle risorse stanziate saranno circa 7 milioni di famiglie. Tale agevolazione sostituirà le detrazioni in busta paga e i bonus per le famiglie. ...

