Asl Napoli 2 | parte la somministrazione del vaccino anti Covid 19 di Novavax

Leggi su 2anews

(Di martedì 1 marzo 2022) Asl2 Nord: da oggi, martedì 1 marzo, è partita ladeldi(destinato agli over 18 per il ciclo primario di vaccinazione). A partire da oggi, martedì 1 marzo, è partita ladeldi, il primo19 base di proteine autorizzato in UE. Potranno