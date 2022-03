Asl Benevento, il presidio di Guardia Medica di Sant’Agata è operativo (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – E’ stato posto il primo tassello per la realizzazione delle strutture territoriali dell’Asl a Sant’Agata dei Goti. Oggi, infatti, è stata inaugurata la sede operativa del presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso la nascente Casa di Comunità ubicata all’interno dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. A seguito delle definizioni regionali in merito alla riconversione della struttura santagatese e dell’accordo intercorso tra l’Azienda Sanitaria di Benevento e l’Ospedale San Pio, in linea con le previsioni del PNRR, l’Asl sta lavorando a ritmo serrato per realizzare l’Ospedale di Comunità, la Casa della Salute, e la Centrale Operativa Territoriale, oltre al presidio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutode’ Goti (Bn) – E’ stato posto il primo tassello per la realizzazione delle strutture territoriali dell’Asl adei Goti. Oggi, infatti, è stata inaugurata la sede operativa deldi Continuità Assistenziale (ex) presso la nascente Casa di Comunità ubicata all’interno dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. A seguito delle definizioni regionali in merito alla riconversione della struttura santagatese e dell’accordo intercorso tra l’Azienda Sanitaria die l’Ospedale San Pio, in linea con le previsioni del PNRR, l’Asl sta lavorando a ritmo serrato per realizzare l’Ospedale di Comunità, la Casa della Salute, e la Centrale Operativa Territoriale, oltre aldi ...

Advertising

anteprima24 : ** Asl #Benevento, il presidio di Guardia Medica di Sant’Agata è operativo ** - ilvaglio1 : Virus –34 nuovi positivi in provincia di Benevento. 35 ricoverati al “San Pio”. I dati regionali e nazionali… - ilvaglio1 : Covid - Dal 1° marzo si somministra la IV dose ai fragili #coronavirus #vaccinazioni #covid #asl #benevento - anteprima24 : ** Dal primo marzo il via alla #Somministrazione della quarta dose di #Vaccino anti #Covid **… - TV7Benevento : Dal primo marzo il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid - -