Asia-Usb | San Basilio | due famiglie sgomberate in violazione legge regionale

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma – “In mezzo agli sgomberi effettuati per ragioni di pubblica sicurezza e per la lotta ai clan continuano a finiredi lavoratori che ai sensi dell’attuale norma avrebbero diritto a 24 mesi di proroga al rilascio dell’immobile. Questa mattina nel quartiere di San, con l’ausilio di ingenti forze di polizia, carabinieri e vigili urbani di Roma Capitale, sono stati eseguiti 4 sgomberi, ordinati dal prefetto di Roma in collaborazione con l’Ater di Roma stessa, ente che detiene gli alloggi in questione”. E’ quanto scrive-Usb Roma. “L’operazione- afferma- presentata all’opinione pubblica come atta a contrastare la malavita organizzata, mostra in realtà il vero volto di come la Regione ed il Comune intendano gestire la questione abitativa a Roma, cioè come una questione di pubblica sicurezza e non un’emergenza ...