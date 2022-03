Arsenal | Saka non ha fretta per il rinnovo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Saka

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'ex centrocampista dell'Paul Merson ha consigliato al club di mettere sul mercato il 20enne Bukayoed il centrocampista Emile Smith Rowe se la volontà dei due giocatori è quella di non rinnovare i rispettivi ...Le probabili formazioni di- Wolverhampton(4 - 2 - 3 - 1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey;, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette. WOLVERHAMPTON (3 - 4 - 3)...Manchester United are interested in signing Victor Osimhen, who Napoli made the second most expensive African player of all time last summer.The 28-year-old is among a list of four players, who have been nominated for their impressive performances in the month under review. The others are England star Bukayo Saka, Brazilian defender ...