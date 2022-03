Area pedonale nel centro di Latina, prorogata la sperimentazione (Di martedì 1 marzo 2022) Latina – “L’Amministrazione ha prorogato la sperimentazione dell’Area pedonale nel centro storico fino al 31 maggio 2022” – a parlare è l’assessore ai Trasporti e Mobilità Dario Bellini, che prosegue: “Avremo dunque ulteriore tempo a disposizione per raccogliere i feedback sulla sperimentazione e soprattutto lo faremo senza alcun possibile “condizionamento” dettato da periodi particolari dell’anno, legati a festività o saldi stagionali, o ai picchi dell’emergenza pandemica. Sfrutteremo il periodo primaverile per il rilevamento dei dati, in particolare nei mesi di marzo e aprile, mentre nel mese di maggio elaboreremo le risultanze per sottoporle agli approfondimenti tecnici e politici necessari sia presso gli uffici che presso le commissioni e gli organismi competenti. A tal proposito ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– “L’Amministrazione ha prorogato ladell’nelstorico fino al 31 maggio 2022” – a parlare è l’assessore ai Trasporti e Mobilità Dario Bellini, che prosegue: “Avremo dunque ulteriore tempo a disposizione per raccogliere i feedback sullae soprattutto lo faremo senza alcun possibile “condizionamento” dettato da periodi particolari dell’anno, legati a festività o saldi stagionali, o ai picchi dell’emergenza pandemica. Sfrutteremo il periodo primaverile per il rilevamento dei dati, in particolare nei mesi di marzo e aprile, mentre nel mese di maggio elaboreremo le risultanze per sottoporle agli approfondimenti tecnici e politici necessari sia presso gli uffici che presso le commissioni e gli organismi competenti. A tal proposito ...

