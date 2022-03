Antonio Medugno | disturbi alimentari | “Ho paura di ricadere nel baratro | voglio ritirarmi”

Leggi su biccy

(Di martedì 1 marzo 2022)in passato ha sofferto di DCA,del comportamento alimentare. Nonostante al momento ne sia totalmente uscito, ladineldi quel disturbo è tanta, soprattutto ora che vive in un contesto diverso da quello di casa sua. A parlarne è stato lo stessoqualche settimana fa ai suoi coinquilini. “Hodi rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Durante la puntata di ieri sera,– in lacrime – ha chiesto un incontro in confessionale con Alfonso Signorini per comunicargli il proprio ritiro. Il tiktoker non è mai ...