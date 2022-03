“Antieroe 3 The Punisher”, arriva il nuovo album del rapper romano Suarez (Di martedì 1 marzo 2022) “The Punisher” è il terzo capitolo della saga Antieroe del rapper e prducer romano Suarez, disponibile da martedì 1 marzo in digitale, cd e vinile per Time2Rap. La saga Antieroe inaugurata nel 2011 con “Nessun potere, troppe responsabilità”, è proseguita nel 2015 con “1,21 Gigawatt” per arrivare oggi a questo nuovo traguardo che completa e arricchisce il percorso artistico di Suarez. Il significato del titolo rimanda ai contenuti del disco, allo stato d’animo dell’artista che prova un sentimento di rabbia nei confronti del sistema, un dissenso verso molti colleghi che non rendono giustizia alla vera cultura Hip-Hop. Il compito di questo “Punisher” è quindi di difenderne e preservarne i veri valori. Diciotto tracce e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) “The” è il terzo capitolo della sagadele prducer, disponibile da martedì 1 marzo in digitale, cd e vinile per Time2Rap. La sagainaugurata nel 2011 con “Nessun potere, troppe responsabilità”, è proseguita nel 2015 con “1,21 Gigawatt” perre oggi a questotraguardo che completa e arricchisce il percorso artistico di. Il significato del titolo rimanda ai contenuti del disco, allo stato d’animo dell’artista che prova un sentimento di rabbia nei confronti del sistema, un dissenso verso molti colleghi che non rendono giustizia alla vera cultura Hip-Hop. Il compito di questo “” è quindi di difenderne e preservarne i veri valori. Diciotto tracce e ...

Advertising

infoitcultura : Suarez: arriva il suo nuovo album, “Antieroe 3 The Punisher” - giobarbera : “Antieroe 3 The Punisher”, arriva il nuovo album di Suarez - sehmagazine : ???? Antieroe 3 'The Punisher': il ritorno dell'MC e produttore Suarez per salvare il vero Hip-Hop. Diciotto tracce e… - Rapmaniacz : “Antieroe 3 - The Punisher” è il nuovo disco di @suareznacapitogdb - RadioWebItalia : Antieroe 3 The Punisher, il ritorno di Suarez per salvare il vero Hip-Hop @RadioWebItalia -