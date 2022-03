Annika serie tv | dal 1° marzo su Giallo

(Di martedì 1 marzo 2022) Quando va in ondatv su? Scopri quando vederlo in onda e gli ulteriori dettagli su trama e cast dellacrime! Tvserial.it.

Advertising

AnnaMancini81 : Annika: anticipazioni della nuova serie tv in onda su Giallo - telesimo : Su GIALLO (canale 38) arriva #ANNIKA, un nuovo crime basato sulla popolare serie radiofonica di BBC Radio 4 “Annika… - Dtti_digitale : Su GIALLO (canale 38) arriva “ANNIKA”, un nuovo crime basato sulla popolare serie radiofonica di BBC Radio 4 “Annik… - Teleblogmag : Nella serie la protagonista si rivolge direttamente al pubblico, coinvolgendolo nelle indagini e nella sua vita pri… - nerdcatsita : RT @telesimo: Le #seriedellasettimana, dal #28Febbraio al #6Marzo (1/2) n chiaro debuttano #VOSTROONORE, #NOI, ANNIKA e L&O: #ORGANIZEDCRI… -

Ultime Notizie dalla rete : Annika serie

Simona De Gregorio Non un classico crime. "" , in onda su Giallo da martedì 1° marzo , è unaoriginale, che sperimenta un nuovo linguaggio, rivolgendosi direttamente al pubblico. Protagonista è l'attrice inglese Nicola Walker , che ...Nel cast della, Nicola Walker nei panni della detective della omicidiStrandhed; Jamie Sives è il detective Michael McAndrews; Katie Leung interpreta Blair Ferguson; Reality Roach è ...Indice dei contenuti1 Annika serie tv – attori, curiosità1.1 Trama2 Annika serie tv – episodi3 Annika serie tv – il cast completo Condividi su Su Giallo (canale 38 del digitale terrestre) arriva Anni ...Dalla Scozia con furore: debutta Annika su Giallo, il nuovo poliziesco al femminile al via il 1° marzo, ecco cast e trama ...