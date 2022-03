Animali fantastici – I segreti di Silente, ecco il nuovo spettacolare trailer del film (Di martedì 1 marzo 2022) ecco il nuovo spettacolare trailer di Animali fantastici – I segreti di Silente, il nuovo film del Wizarding World diretto da David Yates, con Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen, al cinema dal 13 aprile “Il ricordo è tutto, senza siamo ciechi”. Queste le parole di un anziano Albus Silente che aprono il nuovo trailer di Animali fantastici – I segreti di Silente, il settimo film diretto da David Yates ambientato nel Wizarding World creato da J.K. Rowling e scritto dalla stessa Rowling insieme a Steve Kloves, già sceneggiatore di sette su otto ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 1 marzo 2022)ildi– Idi, ildel Wizarding World diretto da David Yates, con Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen, al cinema dal 13 aprile “Il ricordo è tutto, senza siamo ciechi”. Queste le parole di un anziano Albusche aprono ildi– Idi, il settimodiretto da David Yates ambientato nel Wizarding World creato da J.K. Rowling e scritto dalla stessa Rowling insieme a Steve Kloves, già sceneggiatore di sette su otto ...

Advertising

WarnerBrosIta : Guarda il nuovo trailer di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, dal 13 aprile solo al cinema.… - Voto10 : Animali Fantastici - I Segreti di Silente: online il secondo trailer italiano - reby_farina : @sonoogaia Mi sa che questa è fan di Johnny Depp e ha confuso un po' le cose, avrà preso Chri per il nuovo attore c… - ThatsSoLeo1 : Ok non avrei più dato due lire alla saga di animali fantastici, ma già solo la musica del trailer mi ha conquistato, per la barba di Merlino - foto_nerd : Animali Fantastici – I segreti di Silente, ecco il nuovo trailer -