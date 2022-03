Ancora troppe irregolarità sui cantieri della zona: sanzioni che sfiorano i 20.000 euro per un’impresa (Di martedì 1 marzo 2022) Monterotondo. La sicurezza sul lavoro è una tematica che scotta, soprattutto in Italia, Paese in cui le morti bianche sono ogni anno di un numero spaventoso. Eppure, c’è chi Ancora non intende la serietà dell’argomento. Certo la sicurezza, così come tutte le cose fatte per bene hanno un costo, ma non sarà mai più elevato di quello di una vita umana. Il problema della sicurezza Nel comune di Monterotondo i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Roma, accompagnati dai Carabinieri della locale Stazione, hanno ispezionato un cantiere edile per la costruzione di alcune villette. Il controllo è stato approfondito, poiché già dall’inizio alcune cose sembravano non quadrare. troppe le irregolarità, sia sul ponteggio che sulla elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza. Sono violazioni non di poco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Monterotondo. La sicurezza sul lavoro è una tematica che scotta, soprattutto in Italia, Paese in cui le morti bianche sono ogni anno di un numero spaventoso. Eppure, c’è chinon intende la serietà dell’argomento. Certo la sicurezza, così come tutte le cose fatte per bene hanno un costo, ma non sarà mai più elevato di quello di una vita umana. Il problemasicurezza Nel comune di Monterotondo i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Roma, accompagnati dai Carabinierilocale Stazione, hanno ispezionato un cantiere edile per la costruzione di alcune villette. Il controllo è stato approfondito, poiché già dall’inizio alcune cose sembravano non quadrare.le, sia sul ponteggio che sulla elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza. Sono violazioni non di poco ...

