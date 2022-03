Ancora sanzioni per la Russia: da Batman e Morbius sospese le proiezioni a cinema del Paese aggressore (Di martedì 1 marzo 2022) Ancora esclusioni per la Russia. Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l’uscita dei film nei cinema russi, dopo l’invasione dell’Ucraina. Mentre dunque arrivano le sanzioni da tutto il mondo contro Mosca, nelle sale del Paese non usciranno né Batman, né Red, né Morbius. Russia, sospese le uscite a cinema Il blockbuster della Warner Bros Batman sarebbe dovuto uscire venerdì nelle sale russe. «Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione – WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film in Russia». Nel frattempo, la Disney ha ritardato l’uscita del film d’animazione Pixar Red, spiegando che «a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022)esclusioni per la. Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l’uscita dei film neirussi, dopo l’invasione dell’Ucraina. Mentre dunque arrivano leda tutto il mondo contro Mosca, nelle sale delnon usciranno né, né Red, néle uscite aIl blockbuster della Warner Brossarebbe dovuto uscire venerdì nelle sale russe. «Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione – WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film in». Nel frattempo, la Disney ha ritardato l’uscita del film d’animazione Pixar Red, spiegando che «a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina e ...

Advertising

lucianonobili : Se l’esito dell’invasione russa non è più scontato, se, finalmente, sono arrivate sanzioni pesanti da Ue e Usa, se… - GiovaQuez : 'E' il quarto attacco contro strutture scolastiche ucraine. Nessuna era usata a scopi militari'. Bombe a grappolo c… - aliasebasta : @myrtamerlino Dare armi agli ukraini per difendersi da Putin , non equivale ad una partecipazione ? Io penso che lE… - filo6 : @lorenzodalai ancora adesso Salvini dietro un'unità di facciata cerca come può di rompere il fronte anti Putin...pa… - MarceVann : RT @Napalm51: Se ho capito bene gli USA stanno ancora pagando le sanzioni per la guerra in Vietnam, giusto? -