Anastasiia Lenna, dalla fascia di Miss Ucraina alla guerra: "Voglio combattere per il mio Paese" (Di martedì 1 marzo 2022) Da reginetta di bellezza a soldatessa: Anastasiia Lenna ha imbracciato le armi (anche se con ogni probabilità quelle con cui si mostra nelle foto postate non sono vere) per difendere la sua Ucraina: "Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà". È la promessa dell'ex Miss Ucraina, che ha deciso di combattere in strada nel suo Paese. Lo ha rivelato la stessa ex modella, 25 anni, sul suo profilo Instagram, come riporta la radio londinese "Lbc". Lenna, laureata in marketing all'università Slavistik di Kiev, ha partecipato al concorso di bellezza nel 2015 e ora è tra le personalità più coinvolte nella resistenza Ucraina contro l'invasione russa. E ha deciso di dare l'esempio ai suoi connazionali: prendere un ...

