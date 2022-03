Anastasia Lenna | l’ex Miss Ucraina smentisce di essersi unita ai volontari ma incita | “Gli invasori moriranno in questa nostra terra!”

(Di martedì 1 marzo 2022) “Non sono un militare, ma solo un essere umano“. È lei stessa a smentire i titoli circolati in questi giorni che la volevano accanto aiucraini impegnati a fermare l’avanzata russa., 25 anni, modella, ex, laureata in marketing, ha postato su Instagram nette prese di posizione. “GliinE tutto il mondo lo vedrà”. Sulla sua pagina Instagram si legge anche che “tutti coloro che hanno varcato il nostro confine per farci la guerra, saranno uccisi“. Lei imbraccia un fucile (cosa che faceva anche prima dello scoppio della guerra). Da qui, l’idea chefosse diventata una combattente. “I miei post servono per ispirare le persone ...

Advertising

fanpage : #UkraineRussiaWar Anastasia Lenna, l'ex miss che si è arruolata nell'esercito - FQMagazineit : Anastasia Lenna, l’ex Miss Ucraina smentisce di essersi unita ai volontari ma incita: “Gli invasori moriranno in qu… - rontagnano : RT @King_Raffo: L'ex modella e Miss #Ucraina #AnastasiiaLenna ha deciso di difendere la sua terra contro l'attacco della #Russia (Pic Ana… - scorpio66966 : RT @sonononnalucia: Miss Ucraina 2015, Anastasia Lenna ha lasciato tacchi e fascino per difendere il suo paese anche se le costa la vita, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Anastasia Lenna

Si chiamal'ex miss ucraina che ha deciso di impugnare le armi ed unirsi all'esercito ucraino. Chi è, laureata in marketing e management all'università Salvistik di Kiev , parla cinque lingue e in passato ha lavorato anche come traduttrice. Quando le truppe russe sono entrate in ...In passatoaveva pubblicato già sue foto in cui usava pistole da softair e indossava un abbigliamento militare. Il suo passato da softair, lo sport che simula la guerra tra i boschi. ...Ha imbracciato il fucile (anche se non è quello vero) e han esortato alla resistenza contro la Russia. Lo ha fatto con una foto sul suo profilo Instagram, con il quale ha rilanciato la lotta dei suoi ...Mondo - Non ha imbracciato il fucile - come avevano ritenuto in tanti guardando sbadatamente le sue foto su Instagram - ma certamente è schierata con la sua Ucraina .... Erano bastati alcuni scatti di ...