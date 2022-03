Anastasia Kuzmina in lacrime durante la diretta: il racconto che ha emozionato la ballerina ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) durante la puntata andata in onda il 28 febbraio de La vita in diretta, Anastasia Kuzmina ha portato la sua testimonianza sulla popolazione ucraina ed è rimasta al fianco di Alberto Matano per ascoltare i reportage proposti al pubblico del programma. Tra questi uno in particolare ha emozionato la ballerina ucraina, che si è dunque commossa in diretta. Anastasia Kuzmina si commuove a La vita in diretta: il racconto proposto da Alberto Matano In questi giorni difficili, tutti i programmi stanno riservando una parte della propria scaletta al conflitto tra Russia e ucraina, mostrando anche molta solidarietà per le persone che in questi giorni stanno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)la puntata andata in onda il 28 febbraio de La vita inha portato la sua testimonianza sulla popolazioneed è rimasta al fianco di Alberto Matano per ascoltare i reportage proposti al pubblico del programma. Tra questi uno in particolare hala, che si è dunque commossa insi commuove a La vita in: ilproposto da Alberto Matano In questi giorni difficili, tutti i programmi stanno riservando una parte della propria scaletta al conflitto tra Russia e, mostrando anche molta solidarietà per le persone che in questi giorni stanno ...

