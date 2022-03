Amici 21 Daily, anticipazioni 1 marzo 2022: news pomeridiano, spoiler e riassunto puntata (Di martedì 1 marzo 2022) Una sola puntata della domenica, poi su Canale 5 debutterà il serale di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi. E se alcuni allievi, tra cantanti e ballerini, hanno già ottenuto il ‘pass’ e ricevuto, quindi, la tanto ambita maglia d’oro, altri stanno continuando a lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo. Ma tutto è nelle mani dei loro professori, gli unici in grado di decidere chi può continuare la sua corsa. Intanto, cerchiamo di capire cosa succederà nel pomeridiano di oggi e cosa, invece, è stato mandato in onda ieri. pomeridiano Amici 21 oggi: Christian lascia la scuola? Al centro della puntata di ieri abbiamo visto il ballerino Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro, sempre più intenzionato ad abbandonare la scuola. ‘Io con la testa sono a casa, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Una soladella domenica, poi su Canale 5 debutterà il serale di, il talent show di successo di Maria De Filippi. E se alcuni allievi, tra cantanti e ballerini, hanno già ottenuto il ‘pass’ e ricevuto, quindi, la tanto ambita maglia d’oro, altri stanno continuando a lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo. Ma tutto è nelle mani dei loro professori, gli unici in grado di decidere chi può continuare la sua corsa. Intanto, cerchiamo di capire cosa succederà neldi oggi e cosa, invece, è stato mandato in onda ieri.21 oggi: Christian lascia la scuola? Al centro delladi ieri abbiamo visto il ballerino Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro, sempre più intenzionato ad abbandonare la scuola. ‘Io con la testa sono a casa, ...

