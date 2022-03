Altrimenti ci arrabbiamo: trama, cast, data di uscita e trailer del nuovo film (Di martedì 1 marzo 2022) Altrimenti ci arrabbiamo: in arrivo l’omaggio per la commedia che aveva visto per protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Il nuovo film è diretto dagli YouNuts! e ha per interpreti Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Ma scopriamo altri dettagli insieme! Altrimenti ci arrabbiamo: tutte le informazioni L’uscita è prevista per il 23 marzo: la produzione è Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e con RTI. La colonna sonora è stata firmata da Francesco Cerasi e, in essa, troviamo Federico Zampaglione che interpreta il celeberrimo brano “Dune Buggy” (Oliver Onions). Ma c’è anche un brano inedito sempre firmato e interpretato da Zampiglione (Dodging Bullets). trama Erano cresciuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022)ci: in arrivo l’omaggio per la commedia che aveva visto per protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Ilè diretto dagli YouNuts! e ha per interpreti Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Ma scopriamo altri dettagli insieme!ci: tutte le informazioni L’è prevista per il 23 marzo: la produzione è Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e con RTI. La colonna sonora è stata firmata da Francesco Cerasi e, in essa, troviamo Federico Zampaglione che interpreta il celeberrimo brano “Dune Buggy” (Oliver Onions). Ma c’è anche un brano inedito sempre firmato e interpretato da Zampiglione (Dodging Bullets).Erano cresciuti ...

