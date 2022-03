' Altrimenti ci arrabbiamo' | il trailer del film remake

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Altrimenti ci arrabbiamo: ecco il trailer del remake del film cult con Bud Spencer e Terence Hill… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Altrimenti ci arrabbiamo, il trailer del film con Christian De Sica - BestMovieItalia : Altrimenti ci arrabbiamo: ecco il trailer del remake del film cult con Bud Spencer e Terence Hill -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Altrimenti ci arrabbiamo – Il trailer ufficiale - BestMovieItalia : Altrimenti ci arrabbiamo - Il trailer ufficiale - -

Ultime Notizie dalla rete : Altrimenti arrabbiamo

Dettaglio del poster - Foto: Lucky Red Grazie al primo trailer ufficiale, Lucky Red ha annunciato che 'ci' uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 marzo 2022. Si tratta del remake dell'omonima commedia interpretata da Bud Spencer e Terence Hill, che nel 1974 conobbe un ...Il tanto atteso (e temuto) momento è arrivato: è stato diffuso il primo trailer del remake di ...ci! , celebre cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill . La trama segue lo stesso canovaccio del film di Marcello Fondato ma questa volta al posto dell'iconico duo che ha ...Altrimenti ci arrabbiamo, il remake dell’indimenticabile commedia del 1974 diretta da Marcello Fondato, è in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 23 marzo. Come riporta la nota stampa, non ...Uscirà al cinema il 23 marzo, con protagonisti Alessandro Roja, Edoardo Pesce, Christian De Sica e Alessandra Mastronardi ...