(Di martedì 1 marzo 2022) Ulteriore fase per 'Obiettivo Famiglia', il programma di aiuti ai cittadini in difficoltà che dall'inizio della pandemia vede in prima linea l'amministrazione comunale con l'assessore al Sociale, ...

Nazione_Siena : Altri 125mila euro per i ’buoni spesa’ -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 125mila

Wired Italia

Non essendo stata spesa interamente la somma, grazie al recente decreto del governo, il Comune può utilizzare le risorse non impiegate: di qui la decisione di destinareeuro per l'erogazione ...... ore 9, quindi in meno di 24 ore dalla creazione) contava già oltreiscritti . È verosimile ... Nel mirino ci sono, tra gli, quelli della presidenza e del governo, del ministero della ...Non essendo stata spesa interamente la somma, grazie al recente decreto del governo, il Comune può utilizzare le risorse non impiegate: di qui la decisione di destinare 125mila euro per l’erogazione ...Questo genere di attacchi andrebbe a colpire le strutture critiche in maniera mirata” – Nel caso di un’escalation militare nel conflitto Russia-Ucraina, con il coinvolgimento della Nato, altri paesi t ...